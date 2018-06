Extra voorstelling Iepenloftspul Jubbega

Het iepenloftspul 'Folk sûnder oeren', dat wordt opgevoerd door vier toneelverenigingen uit Jubbega en Hoornsterzwaag, krijgt een extra voorstelling. Dit omdat de eerste vier voorstellingen snel uitverkocht waren.

Het was de bedoeling dat het iepenloftspul 's avonds op 28, 29 en 30 juni en 1 juli zou worden opgevoerd. Er komt nu een extra uitvoering op zondagmiddag 1 juli.

'Folk sûnder oeren' is gebaseerd op een boek van Evert Zandstra. Het gaat over het leven van de mensen uit de omgeving in de tijd na de turfwinning (1868 en 1888). Volgens de organisatie laat het de kracht van de samenleving zien in tijden van werkloosheid en armoede.