Blokhuispoort wint Gulden Feniks Prijs

De restauratie van de Blokhuispoort heeft de Gulden Feniks Prijs gewonnen. De jury is zeer te spreken over de verbouw van de oude gevangenis in het centrum van Leeuwarden. De Blokhuispoort heeft gewonnen in de categorie 'transformatie'. In die categorie vallen gebouwen die een heel andere functie hebben gekregen na een verbouwing.

De prijs wordt uitgereikt door de stichting NRP (Nationaal Renovatie Platform). Die wil met de prijs het duurzaam gebruik van bestaande ruimtes stimuleren.