Groente en fruit groeit de hoogte in: verticaal verbouwen

MBO Life Sciences in Leeuwarden heeft woensdag het project Vertical Farming geopend. In de twee speciale verticale kasten die ze hebben gemaakt, kan groente en fruit de hoogte in groeien. Op een vierkante meter kan dan meer voedsel worden verbouwd in een stadse omgeving.

En dat is nodig volgens projectleider Kees van der Ploeg. "Als we zo doorgaan hebben we over een tijdje niks meer op ons bord liggen." Dat komt vooral door klimaatverandering. Oogsten mislukken in deze tijden gauw door de weersomstandigheden en daar kunnen verticale kassen uitkomst in bieden.