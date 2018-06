Bewoners Sikkemahûs zijn klaar met sternenterreur

De bewoners van het Sikkemahûs hebben handtekeningen ingezameld, in de hoop dat de problematiek aangepakt kan worden. Volgens Willem de Valk, een van de bewoners, zijn er verschillende mensen die niet meer naar de afvalcontainer durven te lopen, omdat ze bang zijn voor een aanval door de sternen.

Datzelfde geldt voor de medewerkers van de thuiszorg die er elke dag zijn. "Wij wonen hier niet meer fijn. Ons woongenot is weg," zo zegt De Valk, die daarin wordt gesteund door andere bewoners. "Het is gigantisch, zo groot is de overlast. Ik had er van de week drie die op mijn hoofd pikten. Ze moeten het groen van het dak halen, dan kunnen ze er ook niet meer broeden," vindt Appie van der Valk.