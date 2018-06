Hartthijs de Vries wint NK tiidriden by de beloften

Wielrenner Hartthijs de Vries uit Kollum is woensdag Nederlands kampioen tijdrijden bij de beloften in Bergen op Zoom geworden. Hij had halverwege nog de tweede tussentijd, maar bij de finish was hij net sneller dan Jarno Mobach. Het verschil was vijf seconden.

De Vries was aan het begin van dit jaar in het nieuws door hartproblemen en leverde daardoor zijn tweejarig contract bij Roompot-Nederlandse Loterij in. Na een aantal gezondheidstesten is hij sinds maart weer aan het koersen. Dat doet hij zo goed dat hij stage gaat lopen bij de team LottoNL-Jumbo.