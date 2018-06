Gevangenis Monologen laten publiek nadenken

Wat doet een celstraf met je en wat doe je als je vrijkomt? Het zijn vragen die worden gesteld bij het toneelstuk 'Gevangenis Monologen.'

Het stuk is vorig jaar al opgevoerd in uitverkochte zalen voor algemeen publiek. Nu wordt het gespeeld in 15 gevangenissen. De PI Leeuwarden was dinsdag aan de beurt.

Het theaterstuk is gebaseerd op het levensverhaal van Wesley. Hij heeft ruim vier jaar vast gezeten voor een gijzeling bij Jeugdzorg. Zijn personage wordt gespeeld door acteur Poal Cairo. Andere acteurs zijn Kenneth Herdigein en Birgit Schuurman.