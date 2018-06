Twee kinderen gewond bij ongelukken in Fryslân

De kinderen zijn aangereden door een auto. In beide gevallen is de traumahelikopter opgeroepen. Het meisje, dat op de weg tussen Idsegahuizum en Makkum aangereden werd, is met de helikopter naar een ziekenhuis in Amsterdam gebracht.

Het jongetje werd bij het dorpshuis in zijn woonplaats aangereden. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet in beide gevallen onderzoek.