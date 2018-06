De dode potvis is naar Harlingen gesleept. De walvis stierf dinsdag voor de kust van Den Helder. Het beest werd maandag ontdekt. Het beest was zwak en kon bijna niet meer zwemmen. De opgezette reddingsactie heeft niet meer geholpen. Het beest is 15 meter lang en ruim 30 ton zwaar.

Bij dode potvissen langer dan drie meter gaat het zogenaamde walvisprotocol in, waarbij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt ingeschakeld.