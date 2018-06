Iepenloftspul Bantega: 'Weispield, dreame oer de Tsjûkemar'

Lodo en de Duvelsfaam (Duivelsmeid)

Weispield bestaat uit verschillende lagen die allemaal te maken hebben met dromen. De eerste laag gaat dan ook over het iepenloftspul zelf. De spelers hebben het lef om in het stuk te spelen en dat betekent volgens regisseur en schrijver Eelco Venema dat zij durven te dromen. Het verhaal van Lodo van Hamel (Marten Wesselius) is de tweede laag. Verdorven zielen uit het verleden zoals Tsjûke en Marchje en de Duvelsfaam vormen de derde laag van het stuk. Ze worden met elkaar verbonden gedurende het stuk, ook al leven ze allemaal in een andere tijd. Op het moment dat Lodo van Hamel wakker wordt op het strand en niet weet wat er is gebeurd, zoekt de Duvelsfaam hem op. Deze vrouw uit 1703 (Nynke van der Veen) vindt Lodo zeer interessant, maar zit daarnaast ook in haar eigen wereld. Het maakt de situatie er niet gemakkelijker op.