Woensdag weer landelijke staking in het busvervoer

''Het is nog niet duidelijk welke bussen morgen wel of niet rijden'', vertelt Tineke Witteveen van Arriva. ''Woensdag is pas duidelijk welke buschauffeurs staken voor een betere cao. Die bussen rijden dan niet.'' In het noorden rijden de treinen al. Mocht FNV er niet uitkomen, dan wordt er langer gestaakt. ''Wij gaan uit van minimaal drie dagen. Houd daarom vooral de website en sociale media van Arriva in de gaten.''