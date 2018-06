Provincie wil meer onbewoonde terpen aankopen

De provincie probeert al sinds 2010 om deze terpen aan te kopen, maar tot nu toe gaat dat niet zo snel. Van de doelstelling van 24 hectare is nog maar zo'n zeven hectare aangekocht.

''Boeren houden graag vast aan hun eigen land en we kunnen ze niet onteigenen. Maar we gaan er wel mee door, want het gaat om het erfgoed van onze voorvaderen'', zegt Johannes Kramer. Het terpenproject uit 2010 zou vier jaar duren, maar is dinsdag, weer met vier jaar verlengd. Er is ongeveer 530.000 euro beschikbaar voor het aankopen van de onbewoonde terpen. Kramer wil de komende tijd 'wat meer druk ' zetten op het aankopen van onbewoonde terpen, door dat te combineren met het grote verbeterplan van Noordwest-Fryslân.