Berltsum haalt de boodschappen na 138 jaar niet meer bij Van Wigcheren

Geen zin meer

Dorpsgenoten komen op deze laatste dag niet alleen de winkel in voor de laatste restanten van boodschappen, maar ook voor de familie Van Wigcheren zelf. ''De mensen komen binnen met bloemetjes en lopen langs om de hand te schudden.'' Van Wigcheren heeft de winkel verkocht aan Poiesz, omdat hij anders opnieuw voor tien jaar een contract moet tekenen. ''Dat is in deze tijd een hele tijd vooruit. Ik durf niet eens twee jaren vooruit te kijken, want zo hard verandert het in dit wereldje. Bovendien moesten wij behoorlijk investeren en om de investeringen er ook weer uit te halen, moesten wij ook onze manier van werken omgooien. Wij hebben veel ouder personeel en die mensen zijn te duur. Dan hadden wij die mensen eruit moeten werken en met jonger, tijdelijk personeel moeten werken. Daar hadden wij geen behoefte meer aan, zo zitten wij niet in elkaar.