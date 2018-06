Pieter de Vries uit Wons in tranen om Hiddum-Houw

Molen twee keer zo hoog als Achmeatoren

Als de plannen van het windmolenpark worden uitgevoerd, komt er op 300 meter afstand van het huis van De Vries een 200 meter hoge windmolen. ''Dat vind je niet leuk, en helemaal niet als zo'n molen 200 meter hoog is'', vertelt De Vries. Hij kijkt om zich heen en wijst voor zich uit. ''Aan deze kant komen drie molens te staan en vlakbij mijn huis dus ook een.'' Om een idee te krijgen hoe hoog zo'n molen is: de Achmeatoren in Leeuwarden is 115 meter hoog. De windmolen die mogelijk bij De Vries in de buurt wordt geplaatst is bijna twee keer zo hoog. De Vries voelt zich daarom gedwongen om te verhuizen. Wanneer hij erover praat, komen de tranen ook plotseling. ''In de zomer zijn er bomen, in de winter is er geen blad aan de boom. Dan zie je zo'n kloteding staan.''