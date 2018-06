Nieuwe veerboten Doeksen uit Vietnam komen jaar later

Wel is het laatste deel van de bouw van de nieuwe schepen van Doeksen nu gewaarborgd. De betrokken Vienamese banken hebben een aanvullende lening verstrekt aan het moederbedrijf van de scheepswerf. Het moederbedrijf kwam door malaise in de branche in financiële problemen.

December in Harlingen

De bouw van de twee schepen voor Doeksen kwam daardoor in gevaar, maar door de lening kunnen de schepen toch worden afgemaakt. Volgens Doeksen komen de schepen in december in Harlingen aan. Vanaf 1 april 2019 kunnen ze worden ingezet in de dienstregeling.

Milieuvriendelijk

De boten zijn milieuvriendelijk qua brandstofgebruik, want ze gaan varen op vloeibaar aardgas. De topsnelheid van de boten is 14 knopen, oftewel 26 kilometer per uur. De ontwerpen zijn van de Friese scheepsbouwer Vripack.