Werkstraf geëist tegen Damwâldster voor zware mishandeling

Tegen een jongen uit Damwâld is een werkstraf van 150 uren geëist, omdat hij in een discotheek in Dokkum een andere jongen had mishandeld. Het slachtoffer zou bier hebben gemorst op de verdachte. Die zou hem toen hebben geschopt en geslagen. Het slachtoffer had een gebroken oogkas, een gebroken neus, een kapotte tand en een hersenschudding.