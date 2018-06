Minister Bonnici uit Malta laat weten dat hij 'graag' naar Fryslân komt

Het bezoek vindt hoogstwaarschijnlijk eind juli of eind augustus plaats en komt in het teken te staan van een 'openbare discussie over persvrijheid.' Er zit spanning op het bezoek, want Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân verbrak eerder dit jaar de officiële contacten met Culturele Hoofdstad Valletta 2018. LF2018-directeur Tjeerd van Bekkum nam die stap, omdat in zijn optiek voorzitter Jason Micallef van Valletta 2018 zich verschillende keren onvriendelijk en weinig respectvol uitte over de vorig jaar op Malta vermoorde journaliste Daphne Caruana Galizia.