Aftellen naar de Elfwegentocht, is iedereen er wel klaar voor?

Blauwe Diesel

Een van de meest praktische fossielvrije oplossingen is het rijden op blauwe diesel, omdat die brandstof in alle dieselmotoren kan worden gebruikt. Blauwe diesel wordt gemaakt van afvalstoffen die vrijkomen bij het klaarmaken van plantaardige oliën, bijvoorbeeld oud frituurvet. De brandstof is echter wel een stuk duurder. Op dit moment is dat gemiddeld 13 cent per liter. Het verschil in uitstoot van CO2 is 90% minder, vergeleken met gewone diesel.