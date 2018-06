Toeristensite Airbnb profiteert van LF2018

Volgens de organisatie spreekt het thema van de 'iepen mienskip' Airbnb gasten aan. Dat is namelijk een categorie mensen die tijdens hun verblijf graag willen opgaan in de lokale samenleving, om zo optimaal de cultuur van de regio te kunnen proeven. Airbnb verwacht over heel 2018 12.000 gasten in Leeuwarden, dat zou 70% meer zijn dan vorig jaar.

Bij Airbnb kunnen mensen hun eigen huis delen met bezoekers van over de hele wereld. Dat gebeurt ook in Leeuwarden. Tot nu toe hebben zo'n 8.000 mensen uit 52 verschillende landen een verblijf in de stad geboekt.