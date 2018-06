'Grote Grutto Theater' heeft al 30 duizend bezoekers getrokken

Het Grote Grutto Theater in Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden heeft dinsdag de 30 duizendste bezoeker mogen verwelkomen. De installatie is onderdeel van het hoofdprogramma van Culturele Hoofdstad. Het is een uitstalling waar bezoekers spelenderwijs veel kunnen leren over de grutto. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld zelf zien wat een grutto ziet op zijn jaarlijkse reis van Fryslân naar Afrika.

Het natuurmuseum verwacht dat het aantal bezoekers de komende maanden nog flink zal gaan oplopen, want de uitstalling is nog te zien tot en met begin september.