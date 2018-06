Kledingketen Men at Work failliet

Kledingketen Men at Work, met vestigingen in Leeuwarden en Sneek, is failliet. Het bedrijf had maandag al uitstel van betaling gekregen. Na inventarisatie door een bewindvoerder blijkt dat een faillissement niet meer is te voorkomen. De rechtbank van Amsterdam heeft een curator aangesteld, die onderzoekt of er een doorstart kan komen. Men at Work verkoopt kleding van onder andere de merken Nika, Adidas en Levi's. Naast de zaken in Fryslân zijn er nog 25 in de rest van het land.