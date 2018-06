WestCord bouwt derde hotel in Rotterdam

WestCord Hotels van de Vlielander ondernemer Harry Westers bouwt een derde hotel in Rotterdam. WestCord heeft daar al Hotel New York en het hotelschip de SS Rotterdam. Daar komt nu Hotel Chicago bij. Het wordt het zeventiende hotel van de keten. De bouw begint volgend jaar. WestCord heeft in Fryslân hotels in Leeuwarden en op Vlieland, Terschelling en Ameland.

Hotel Chicago komt op de Wilhelminapier, achter het beroemde Hotel New York. Het krijgt twee gebouwen van vijf en acht verdiepingen, die met elkaar worden verbonden door een zwevend zwembad. Het krijgt 182 kamers. Op de begane grond komt Bakkerij Westers, een ode aan het verleden van eigenaar Harry Westers, die als zoon van bakker zijn eerste hotel op Vlieland opende.

Het hotel krijgt de naam Chicago, omdat het stuk van de Wilhelminapier waar het komt ook zo heet. De ontwikkelaar van de pier heeft het terrein ingedeeld in verschillende kavels, die allemaal namen hebben van wereldsteden met een belangrijke haven.