Een week lang leeft hij op zeven meter hoogte, in een soort van groot vogelhok: Yasser Ballemans. De kunstenaar zit een week lang in zijn eigen 'Reisbureau Zonderling' in Drachten, en hij hoopt dat de inwoners van de plaats hem iedere dag voeren. Verslaggever Bauke Deelstra zocht uit wat Ballemans nou eigenlijk doet, en misschien nog wel belangrijker: waarom?