Patatfabriek Oosterbierum zoekt nieuwe medewerkers

De patatfabriek Lamb Weston in Oosterbierum zoekt nieuwe medewerkers. Wie belangstelling heeft, kan op 13 juli langskomen op een speciale open avond. Zo kunnen belangstellenden kennis maken met het bedrijf en kijken of er een geschikte baan voor hen is. Lamb Weston breidt het aantal ploegen uit fan vier naar vijf. Dat werkt volgens directeur Bas van Damme niet alleen beter, het is ook nodig omdat er steeds meer vraag is naar de patat van het bedrijf.

Het bedrijf zoekt tussen de tien en vijftien mensen met een technische achtergrond. Van Damme heeft er vertrouwen in dat die in het krimpgebied zijn te vinden. De fabriek zit n Oosterbierum, omdat het dicht bij de leveranciers van de aardappel wil zitten.