Juni wordt waarschijnlijk droogste maand van de eeuw

Er valt maar een klein beetje regenwater deze maand. In Leeuwarden viel tot nu toe maar 19,3 millimeter en in Workum slechts 13 millimeter. Dat is zo weinig, dat deze junimaand wordt waarschijnlijk de droogste sinds het begin van de officiële weermetingen in 1901. In onze provincie is het vooral in Zuidwest Fryslân droog. Er is een tekort aan regenwater van ongeveer 150 tot 210 millimeter. De eerste verschijnselen van de droogte beginnen dan ook zichtbaar te worden