Bouw Pathé bioscoop ligt nog steeds stil

Het werk dat op dit moment wordt uitgevoerd is volgens de afspraak zoals die gemaakt is met de aannemer. Na woensdag worden de hekken rondom het terrein naast de schouwburg De Harmonie weer dichtgemaakt. De impasse blijft.

De bouw van Pathé is maanden geleden stilgelegd, omdat er onenigheid was in de top van het bioscoopconcern. Pathé is ook eigenaar van de twee andere bioscopen in Leeuwarden: Tivoli en Cinema. Pathé was van plan om een derde bioscoop te bouwen naast de Harmonie, maar het is nog maar de vraag of dit doorgaat.