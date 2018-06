Grimeur Arjen Tuiten uitgenodigd om lid te worden van The Academy

De nieuw-uitgenodigde leden komen uit 59 verschillende landen. Naast Tuiten is ook de Nederlandse producent Cilia van Dijk uitgenodigd om in de toekomst mee te stemmen voor de Oscars. The Academy wil proberen om met het grote aantal nieuwe leden het aandeel vrouwen en minderheden omhoog te brengen.

Grote Namen

Tuiten is in goed gezelschap, want ook grote namen zoals muzikant Kendrick Lamar (betrokken bij de soundtrack van de film Black Panther), actrice Liv Tyler (speelde onder andere in The Lord of the Rings en Armageddon), en schrijfster J.K. Rowling (auteur van Harry Potter) mogen lid worden van de organisatie.

Carrière

Tuiten woont en werkt in Los Angeles. Hij kreeg een Oscarnominatie voor zijn werk voor de film Wonder. Deze film gaat over een jongen die door zijn ziekte een misvormd gezicht heeft. Arjen Tuiten is geen onbekende in Hollywood. Hij heeft daar al aan meerdere films meegewerkt. Eerder werkte hij ook al mee aan de Harry Potter-films.