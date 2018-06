Jouke de Vries wordt de baas van de Rijksuniversiteit Groningen

Jouke de Vries wordt met ingang van 1 oktober voorzitter van het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De benoeming is voor vier jaar. De Vries volgt Sibrand Poppema op. De Vries is nu decaan van de Campus Fryslân in Leeuwarden, onderdeel van de RUG.

Volgens voorzitter Tjibbe Joustra van de raad van toezicht is De Vries de juiste persoon om de RUG de komende jaren te leiden. De nieuwe voorzitter zegt dat hij het een eer vindt om de universiteit te leiden. Op de vacature van 27 maart kwamen tientallen reacties binnen. Het aantal kandidaten werd na een eerste selectie teruggebracht naar acht. De sollicitatiecommissie koos uiteindelijk unaniem voor De Vries.