'Passend onderwijs in Fryslân beter dan minister zegt'

Anja Biemans is het wel eens met de minister dat er zaken verbeterd kunnen worden. Daarom moeten schoolleiders, docenten en ouders bij het werk van de samenwerkingsverbanden worden betrokken. Haar samenwerkingsverband is daar al mee begonnen. Toch ziet ook Biemans dat met name voor hoogbegaafde leerlingen met een autismestoornis en voor leerlingen in het speciaal onderwijs, die hulp nodig hebben bij het leren, het lastig is om passend onderwijs te vinden.