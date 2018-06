Theo Hiddema: "Met steun van de Friezen kun je veel bereiken"

In de zaal met 224 zitplaatsen waren zeker zo'n 300, voor een groot deel, jonge mensen aanwezig, die allerhande vragen afvuurden op Baudet en Hiddema. Na afloop konden de mensen zich opgeven als lid of als activist van de partij in verband met de Statenverkiezingen van maart. Vooral in Fryslân bestaat er veel belangstelling, volgens een bestuurslid van de partij. "Friesland krijgt een ijzersterke lijst, dat weet ik nu al."

Thierry Baudet wil in Harlingen extra campagne-activiteiten organiseren in reactie op de uitspraak van burgemeester Sluiter dat hij blij is, dat Harlingen geen PVV of Forum voor Democratie heeft.