Boer ziet hoe trekker uitbrandt in weiland bij Buitenpost

Tot in de wijde omgeving van Buitenpost was maandagavond de zwarte rook te zien van een trekker, die tot de grond toe afbrandde. De rook werd veroorzaakt doordat de grote trekkerbanden in vlammen opgingen. De bestuurder was met de trekker op het land aan het werk, toen die vlam vatte. Hij is niet gewond geraakt.