Rijkswaterstaat wil drijvende zonnepanelen bij de Afsluitdijk

Rijkswaterstaat wil op het water van het IJsselmeer drijvende zonnepanelen installeren. Die moeten langs de Afsluitdijk komen. Het is de bedoeling dat de zonnepanelen op termijn zoveel stroom opwekken, dat de pompen in de dijk geen stroom uit andere bronnen meer gebruiken. Als het waterpeil in het IJsselmeer te hoog is, pompen die pompen het water de Waddenzee in.