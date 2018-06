Fûgelpits is klaar voor met olie besmeurde zwanen uit Rotterdam

Het opvangcentrum heeft veel ervaring met de opvang van vogels die onder de olie zitten. In 2011 hebben ze 91 zwanen uit Amsterdam schoongemaakt. Het is hun toen gelukt om alle dieren weer schoon te krijgen. Wiersma heeft zelfs een speciale wasmachine voor vogels uitgevonden, maar zwanen zijn daar te groot voor. Die moeten met de hand schoongemaakt worden en dat kan wel twee uren per dier in beslag nemen.