"Minder gas uit Groningen zorgt voor meer gaswinning in Dongeradeel"

Verder kan de akkerbouwer ook aan de natuur en de bodemdaling merken dat de gaswinning uit het veld bij Nes wordt opgeschroefd. "We zijn nu 12 centimeter gezakt en de afspraak was 24. Het is wetenschappelijk bewezen dat het daarna nog 12 centimeter zakt, dus ze moeten stoppen. We hebben de afgesproken bodemdaling bereikt."