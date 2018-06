VIDEO: Aandacht vragen voor verwarde mensen met 'fake news'?

Over de vraag of dit 'fake news' is, zegt GGZ-psychiater Ton Dhondt: "Ik denk niet dat het fake news is. Onze eigen patiënten kunnen we dit niet laten doen. Dus hebben we een actrice gevraagd, om dit voor ons te doen. Om te laten zien hoe het is om verward te zijn. We zagen dat patiënten van ons op social media geframed worden als gek, of zelfs uitgelokt werden om gek gedrag te laten vertonen tegen betaling."

De actrice liep ook in Leeuwarden rond als verward persoon. Toen is gefilmd hoe mensen daarop reageren. Bijna alle mensen lopen voorbij. "95 procent van de mensen reageert niet, ze weten niet wat ze moeten doen. Het doel is om Fryslân toleranter te maken", vertelt Miranda Werkman.

Hoe dan? Werkman: "Het viel de actrice op dat veel mensen wegkeken. 'Dan is het net of ik er niet ben', zegt ze. Dus groet de mensen en kijk ze aan. Dat zou volgens de GGZ al een goed begin zijn."