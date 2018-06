VIDEO: Sportoverzicht met pech voor Epke en Taeke in de top 5

Iedere maandag schuift een van onze sportverslaggevers aan in Fryslân Hjoed. Deze keer heeft Andor Faber het onder andere over Nyck de Vries. De autocoureur heeft zijn eerste overwinning van het seizoen binnen in de Formule 2.

Verder gaat het over het NK Turnen, waar Epke Zonderland ook aan meedeed. Maar hij had materiaalpech, waardoor hij zijn oefening voortijdig moest beëindigen. Toch is hij tevreden, want de vorm lijkt goed.

Enkelen van de beste sporters uit Friesland en ver daarbuiten deden zondag mee aan de Frysman-triatlon: 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer hardlopen. Jacob Veenstra, de in Groningen woonachtige Fries, was de snelste.

Kaatser Taeke Triemstra kan terugkijken op een goed weekend. Met Gert-Anne van der Bos en Tjisse Steenstra won hij twee wedstrijden en bovendien klom hij naar de vijfde plaats van het kaatsklassement aller tijden.

Fierljepper Thewis Hobma is bezig met een prima seizoen. In IJlst pakte hij alweer zijn zesde overwinning van het seizoen in tien wedstrijden.