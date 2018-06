Harlinger in het vizier in witwasonderzoek bij Hells Angels

De FIOD denkt dat hij crimineel geld heeft gebruikt om dat te doen. Door onroerend goed en andere luxe spullen te kopen, zou hij zijn criminele inkomsten hebben witgewassen.

Bij invallen op zes locaties in Fryslân, waaronder Harlingen, werd maandag beslag gelegd op onder andere een huis, twee motoren, geld en sieraden. Ook werden wapens, munitie en drugs gevonden. De FIOD en de politie vielen onder andere binnen bij het clubhuis van de Hells Angels in Harlingen en bij een garagebox in die stad.