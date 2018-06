Uitstel van betaling voor kledingwinkel Men at Work

Kledingwinkelketen Men at Work, met vestigingen in Leeuwarden en Sneek, heeft uitstel van betaling gekregen. De keten kan niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Men at Work verkoopt kleding van onder andere de merken Nike, Adidas en Levi's. Naast de winkels in Fryslân zijn er nog 25 in de rest van het land.

De winkels blijven voorlopig wel open en de medewerkers blijven ook aan het werk. De webshop is sinds dit weekeinde gesloten. Volgens de bewindvoerder is het lastig in te schatten of er een doorstart mogelijk is. Er zijn wel gegadigden voor een overname.