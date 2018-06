Filmpje van vrouw die in Leeuwarder Bos woont, is niet echt

Het filmpje dat op Suksawat staat is nep. In het filmpje is te zien, hoe een vrouw samen met een kind in het bos woont. Er wordt veel op gereageerd op social media. Mensen zijn boos en bezorgd. Maar de vrouw is een actrice. Suksawat zit in het complot en plaatste de opnames opzettelijk, om reacties uit te lokken.