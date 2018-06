Celstraf voor Drachtster militair na dodelijk ongeluk

De Drachtster reed met een militaire vrachtwagen achterop een file. Hij zocht op dat moment op zijn telefoon een nieuwe route om die file juist te ontwijken. Door de botsing overleed de 30-jarige bestuurster van de auto waar de militair achterop reed. Volgens de militaire kamer reed de man "onvoorzichtig, onoplettend en onachtzaam".

Bij het bepalen van de straf houdt de militaire rechter rekening met het feit dat de militair zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, mee heeft gewerkt aan het onderzoek en een groot schuldbesef heeft.

De militaire detentie is in een speciale militaire gevangenis in Stroe in Gelderland. Daar werken gedetineerden aan hun conditie en vaardigheden.