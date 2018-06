"Agressie en geweld horen er bijna bij in het openbaar bestuur"

Niet alleen voor Veenstra en zijn collega-bestuurders zijn geweld en bedreigingen aan hun persoonlijk adres ingrijpend. Ook op de naasten heeft dit invloed. Die hebben zijdelings ook te maken met de bedreigingen. Veenstra: "Daar moet je het thuis wel over hebben. Het kan zijn dat ik moet zeggen: 'Doe de deur vanavond maar niet open als er wordt aangebeld.'" Leuk is de intimidatie niet, maar bang is de burgemeester ook niet. "Het hoort er bijna bij. Het is niet anders."

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil bedreigde bestuurders voortaan beter bijstaan. Er wordt daarom een landelijk ondersteuningsteam opgezet om hulp te bieden wanneer bestuurders te maken krijgen met bedreigingen of geweld.