Staking in streekvervoer gaat definitief door

"Helaas, we hadden het graag anders gezien", zegt Jean-Marie Severijns, die voor CNV Vakmensen aan de onderhandelingstafel zat.

"Koude douche"

Een week geleden werd de staking al aangekondigd. Toen werd gemeld dat de staking maandag zou beginnen. Dat is later met twee dagen uitgesteld, om de onderhandelaars in het cao-conflict meer tijd te geven om tot een akkoord te komen, maar dat is dus niet gelukt. Severijns: "De uitkomst is een koude douche. Er is nog geen licht aan het einde van de tunnel. De werkgevers weten van geen wijken; er blijkt geen enkele verbetering mogelijk."

De vakbonden willen betere afspraken over de werkdruk en een loonsverhoging.