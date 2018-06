Bouw fietsbrug van biomateriaal in Ritsumasyl begonnen

De gemeente Waadhoeke is goed te spreken over de nieuwe fietsbrug, die in april 2019 klaar moet zijn. Volgens wethouder Jan Dijkstra is het mooi om circulair bezig te zijn: "Het is de eerste brug van deze omvang die gemaakt is van biomateriaal." Tot de nieuwe fietsbrug er is, kan er gratis gebruik worden gemaakt van een pontje.