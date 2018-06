Fries Museum ook op maandag open in juli en augustus

De belangstelling voor de expositie 'Escher op Reis' in het Fries Museum is zo groot, dat het museum in juli en augustus zeven keer extra open gaat. Het gaat om de maandagen in die maanden. Het museum is dan ook 's middags open van 13.00 tot 17.00 uur. Uitzondering is maandag 30 juli. Het museum is dan dicht omdat er dan prenten worden vervangen.