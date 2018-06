Vijf jaar geëist vanwege crystal meth in drugslab Haulerwijk

De mannen werden op 30 november vorig jaar aangehouden bij een inval van de politie in het gebouw aan de Slotemaker de Bruïneweg in Haulerwijk. De politie deed de inval na een tip dat er in het gebouw drugs werden gemaakt, het zogeheten crystal meth.

Volgens de hoofdverdachte verhuurde hij het gebouw aan de twee Midden-Amerikanen en wist hij niets van een drugslab. De twee andere verdachten zeiden dat ze als schoonmaker ingehuurd waren. De rechter doet op 6 juli uitspraak.