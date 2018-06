Gedupeerde theatergroep aangedaan door brand; LF2018-voorstelling De Oare gaat niet door

De leden van de theatergroep zijn erg aangeslagen door de brand en moeten dit eerst verwerken, schrijven ze in een eerste reactie. Toch hoopt de theatergroep dat de brand niet helemaal het eind van de voorstelling betekent, maar dat het een begin is van iets nieuws. Ze roepen daarbij de hulp op van de 'mienskip', maar ze weten nog niet precies hoe een nieuw begin er precies uit moet zien.

"We zijn geschokt. Toch wensen we dat deze voorstelling een mooi vervolg krijgt. Daar zullen we de hulp van de community van Leeuwarden hard bij nodig hebben. We hopen dat dit incident niet de ondergang is, maar een opgang naar iets moois dat door de community gedragen wordt. Op welke manier weten we zelf ook nog niet. Eerst maar met de groep bij elkaar komen om dit te verwerken."