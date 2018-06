Veel reacties op Suksawat-filmpje van vrouw die in bos woont

Mensen reageren boos. "Hebben jullie ook nagedacht over de mogelijke gevolgen van deze publicatie voor die vrouw?" Ook vragen sommige mensen zich af waarom de vrouw wel wordt gefilmd, maar geen hulp krijgt. "Behoorlijk zorgelijk wanneer mevrouw dakloos is en hier met haar kindje woont." Hoe lang de vrouw in het bos woont of wat haar achtergrond is, is niet duidelijk. De redactie wordt gevraagd om het filmpje offline te halen.

Volgens Suksawat hebben ze dit filmpje via de email gekregen met dit bericht. "Joo, we zagen deze chick in het Leeuwarder bos. Volgens mij loopt ze daar ook nog met een baby. Woont ze zo, of heeft ze alvast een festivalcamping opgezet?" Suksawat zegt dat ze dit delen met de volgers, "want het gebeurt gewoon wél, in Leeuwarden."