Jacob Veenstra wint Frysman-triatlon bij het Rode Klif

Jacob Veenstra uit Surhuizum heeft de triatlon Frysman bij het Rode Klif gewonnen. De in Groningen wonende Veenstra had 9 uren, 8 minuten en 41 seconden nodig voor 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een hele marathon hardlopen. Het was de vierde editie van de Frysman.