Partuur Gert-Anne van der Bos wint ook in Berltsum

In de tweede omloop stond het partuur Van der Bos tegenover het partuur van Marten Bergsma. Dat was een dag eerder in Holwerd nog de finale. Toen won Van der Bos al met 5-3 en 6-2. In Berltsum was het trio van Bergsma dichtbij een stunt, maar op 5-5 en 6-6 sloeg bergsma de bal buiten het perk. In de halve finale won het partuur Van der bos met 5-2 en 6-0 van Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Dat partuur werd uiteindelijk derde.

Auke Boomsma, Laas Pieter van Straten en Marten Feenstra wonnen in de tweede omloop met 5-1 en 6-0 van het partuur Elgar Boersma. Via een staand nummer in de halve finale kwam het partuur Boomsma in de finale.