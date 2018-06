Europa kijkt ook naar de Friese Elfwegentocht

Volgens Huitema wordt op Europees gebied gekeken naar maatregelen om goede alternatieven voor fossiele brandstoffen te steunen of zelfs verplicht te stellen. D66-politicus Romke de Jong is als ondernemer met een eigen ijsfabriek in Gorredijk ook direct betrokken bij de Elfwegentocht. Zijn bekende ijs-bakfietsen waren al energieneutraal, maar ook de nieuwe fabriek is nu zo opgezet, liet hij weten in het Nieuwsforum. De Elfwegentocht is van 1 tot en met 14 juli onderdeel van het Culturele Hoofdstad-programma LF2018.