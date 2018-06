Oerol merkt veel van invloed LF2018

Toekomst

Het is nog niet zeker of Oerol volgend jaar weer gebruik kan maken van festivalterrein Westerkeyn. Momenteel loopt er een bouwvergunning. De kans is klein dat het terrein dan volgend jaar nog door de organisatie gebruikt kan worden. Van Rongen: "Het is nu echt spannend. We hopen er deze zomer meer over te weten. Wij blijven graag op de Westerkeyn." Een alternatief voor het Westerkeynterrein heeft de organisatie niet. "Althans niet één die we kunnen betalen", zo zegt Van Rongen.

Het andere festivalterrein, de Betonning bij West-Terschelling, draaide ook goed. De programmering is daar op punten aangepast. Er is vooral ingezet om meer jongeren naar het festival te krijgen. Van Rongen: "De programmering op de Betonning is vooral gericht op een mix van leeftijden. Oerol moet niet jonger worden, maar wel een goede publieksmix hebben. Dat is juist daar heel goed gelukt."

Oerol sluit zondagavond af met een groot feest op het Groene Strand van Terschelling.